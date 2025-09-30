Carlo Macchini tocca ancora il cielo con un dito
Ad appena una settimana dall’oro alla coppa del mondo di Parigi, il grande ginnasta fermano e si conferma campione italiano assoluto alla sbarra. I campionati si sono tenuti nei giorni scorsi a Quartu Sant’Elena in Sardegna, Macchini è tornato a divertirsi dimostrando di essere davvero in forma e di guardare con fiducia alla qualificazione per i mondiali. Il gran finale alla sbarra ha incoronato Carlo Macchini (Fiamme Oro), autore di un esercizio sontuoso premiato con 14.033 punti. Dietro di lui Riccardo Villa (13.733) e ancora Larduet, terzo con 13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
