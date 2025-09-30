Carlo Conti si apre sul suo ultimo Sanremo | Ecco quando ci sarà l’annuncio

Carlo Conti sta già organizzando il suo prossimo e ultimo Sanremo. “Arrivare a cinque a me sembra già un bel numero”. La macchina del Festival inizia davvero a muoversi, dopo mesi di incertezza riguardo al luogo del Festival: Sanremo è Sanremo, e potremo dirlo ancora per qualche anno, senza spezzare la magia di ritrovare l’Ariston durante la Settimana Santa. A Sorrisi, il conduttore ha rivelato qualcosa in merito alla prossima edizione. Carlo Conti parla del Festival di Sanremo. Per il momento, quello del 2026 sarà l’ultimo Sanremo di Carlo Conti. Cinque, in effetti, sono un numero importante, che testimonia il suo apporto alla kermesse stessa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Carlo Conti si apre sul suo ultimo Sanremo: “Ecco quando ci sarà l’annuncio”

Finora quante canzoni dei Big ha già ascoltato per #Sanremo2026? «Saranno un centinaio, ma il grosso arriverà nelle prossime settimane». Carlo Conti scherza sulla durata: «Se fosse per me, a mezzanotte si chiuderebbe tutto e si andrebbe a dormire (ride) - X Vai su X

«Il tempo principale della mia vita è la famiglia: accompagnare Matteo a scuola, portarlo a pescare o uscire a cena con mia moglie Francesca»: abbiamo incontrato Carlo Conti nel suo camerino, che da vent’anni negli studi intitolati a Fabrizio Frizzi è sempre l - facebook.com Vai su Facebook

