Carlo Conti l’addio a Sanremo già prima di iniziare La decisione sulla prossima edizione | Sarà l’ultimo

Sarà toccata e fuga per Carlo Conti come direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Per il futuro, Conti ha detto chiaro e tondo di non aver alcuna intenzione di restare per anni ancorato a quella poltrona. Anzi, non vede l’ora di cederla già al pochi mesi dalla sua seconda edizione di fila. Alla domande se farà un tris di annate, come altri prima di lui, Conti ha risposto: «No, non lo rifarei l’anno successivo. La direzione artistica? No, quella è la parte più complicata, il lavoro grosso». La pressione sugli ascolti e i brani da selezionare. Certo in passato Conti aveva già condotto il Festival ed è già stato direttore artistico prima dell’edizione 2025. 🔗 Leggi su Open.online