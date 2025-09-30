CARLO CONTI | IL MIO ULTIMO SANREMO PER ORA LA RAI ALLA RICERCA DEL SUCCESSORE

Carlo Conti ha ufficialmente annunciato che il Festival di Sanremo 2026 sarà l’ultimo, almeno per ora. La Rai dovrà cercare un volto per l’edizione 2027 e quelle successive. Tornato al timone di Tale e Quale Show venerdì scorso, Conti ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni che “arrivare a cinque a me sembra già un bel numero“. Tra i sogni per Sanremo 2026 Vasco Rossi come super ospite e avere al suo fianco come co-conduttori Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello: “Li vorrei tanto con me, insieme abbiamo fatto un tour teatrale di non so più quante date. – si legge su Tv Sorrisi e Canzoni – Mi piacerebbe che ci fossero anche loro, ma il Festival non lo faranno mai. 🔗 Leggi su Bubinoblog

