CARLO CONTI | IL MIO ULTIMO SANREMO PER ORA LA RAI ALLA RICERCA DEL SUCCESSORE

Bubinoblog | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti ha ufficialmente annunciato che il Festival di Sanremo 2026 sarà l’ultimo, almeno per ora. La Rai dovrà cercare un volto per l’edizione 2027 e quelle successive. Tornato al timone di Tale e Quale Show venerdì scorso, Conti ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni che “arrivare a cinque a me sembra già un bel numero“. Tra i sogni per Sanremo 2026 Vasco Rossi come super ospite e avere al suo fianco come co-conduttori Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello: “Li vorrei tanto con me, insieme abbiamo fatto un tour teatrale di non so più quante date. – si legge su Tv Sorrisi e Canzoni – Mi piacerebbe che ci fossero anche loro, ma il Festival non lo faranno mai. 🔗 Leggi su Bubinoblog

