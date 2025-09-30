Caricano alcuni bidoni dell' immondizia sul tram | le immagini diventato virali

Alcune persone sarebbero salite in tram caricando a bordo anche alcuni bidoni dell'immondizia. Le immagini, dopo una segnalazione, sono state condivise dal deputato Francesco Emilio Borrelli e diventate virali. “Scene da terzo mondo a Poggioreale. Dei balordi caricano i bidoni dell’immondizia sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

