di Mario Ferrari Professor Andrea Colli, cosa significa il ritorno della scuola di specializzazione di cardiochirurgia? "Un risultato eccellente: il riconoscimento finale di un percorso di rinnovamento costruito negli ultimi anni. Era uno degli obiettivi fissati con Riccardo Zucchi, quando era direttore del Dipartimento e mi ha chiamato in Aoup. È una grande soddisfazione per tutto il sistema Pisa". Cosa porterà la nuova scuola? "Attirerà giovani che sceglieranno Pisa per una formazione di eccellenza. Questo significa più forza lavoro, più mani operative, maggiore efficienza per i cittadini e una crescita della ricerca sulle malattie cardiovascolari ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cardiochirurgia, torna la scuola: "Pisa formazione d’eccellenza. E ora si faccia la rete per il cuore"