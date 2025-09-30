Cardi B con Am I the Drama? sembra aver superato gli attriti in famiglia
Cardi B, già prima della metà del suo Am I the Drama?, induce chi l'ascolta a chiedersi se la domanda del titolo non sia retorica, innanzitutto perché, a quel punto, l'autrice si è lanciata in una serie di dissing che hanno preso di mira quattro rapper, anzi cinque, se si conta anche il collega ed ex marito Offset. Un conto è usare un album per rivendicare alcune narrazioni spinose, appropriandosene completamente, altro è scatenare un vespaio e far scoccare la scintilla di parecchi scontri praticamente nello stesso istante. Al netto della bellezza traboccante e caotica di questo approccio, se ne giova anche la parte musicale, che ricava da qui i suoi momenti più emozionanti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: cardi - drama
In meno di una settimana, la superstar Cardi B ha già fatto la storia con il suo acclamato secondo album "Am I The Drama?" #CardiB #AmITheDrama #Record https://imusicfun.it/news/cardi-b-entra-nella-storia-ecco-i-suoi-nuovi-record/… - X Vai su X
Cardi B DEBUTTA DIRETTAMENTE AL VERTICE DELLA Billboard 200 con il suo secondo album AM I THE DRAMA? con la bellezza di 200mila Unità (di cui 88mila Pure!) E' la prima rapper nella storia a piazzare i primi due album della carriera al vertice dell - facebook.com Vai su Facebook
Cardi B, con Am I the Drama? sembra aver superato gli attriti in famiglia - , induce chi l'ascolta a chiedersi se la domanda del titolo non sia retorica, innanzitutto perché, a quel punto, l'autrice si è lanciata in una ... Secondo gqitalia.it
CARDI B “Am I The Drama?” tra sostenitori e detrattori: punta al n.1 in USA - C’è aria di numero uno per Cardi B: secondo le prime proiezioni, il suo nuovo album "Am I The Drama? Come scrive newsic.it