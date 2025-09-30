Cardi B, già prima della metà del suo Am I the Drama?, induce chi l'ascolta a chiedersi se la domanda del titolo non sia retorica, innanzitutto perché, a quel punto, l'autrice si è lanciata in una serie di dissing che hanno preso di mira quattro rapper, anzi cinque, se si conta anche il collega ed ex marito Offset. Un conto è usare un album per rivendicare alcune narrazioni spinose, appropriandosene completamente, altro è scatenare un vespaio e far scoccare la scintilla di parecchi scontri praticamente nello stesso istante. Al netto della bellezza traboccante e caotica di questo approccio, se ne giova anche la parte musicale, che ricava da qui i suoi momenti più emozionanti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cardi B, con Am I the Drama? sembra aver superato gli attriti in famiglia