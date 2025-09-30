Carceri Migliara Dc | La polizia penitenziaria non ha più diritti
La Polizia Penitenziaria non ha più diritti: una situazione inaccettabileNegli istituti penitenziari italiani, chi ogni giorno garantisce la sicurezza, l’ordine e il rispetto della legalità sembra essere dimenticato: la Polizia Penitenziaria. Donne e uomini in divisa che lavorano in condizioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: carceri - migliara
Migliara (DC): “La Polizia penitenziaria non ha più diritti. Una situazione inaccettabile” - Queste parole di Giuseppe Migliara, consigliere nazionale della Dc. Scrive ilsicilia.it
Attacchi alle carceri in Francia: 25 persone arrestate in una vasta operazione di polizia - Questo lunedì mattina una vasta operazione di polizia in diverse città francesi ha portato all'arresto di decine di persone sospettate di essere coinvolte nella serie di attacchi coordinati alle ... Da it.euronews.com