Continuano a far discutere, e molto, gli episodi arbitrali di Pisa-Fiorentina. Al punto che anche la società nerazzurra, che storicamente non commenta le decisioni della direzione di gara, sta alzando la voce. "Credo sia molto chiaro il tocco di mano." ha commentato Alberto Gilardino ai microfoni di DAZN dopo aver rivisto la deviazione di Pongracic, appunto con la mano, sul cross di Bonfanti. Un sorriso beffardo, uno sguardo sconsolato. Letteralmente incomprensibile aver definito quella posizione della mano "naturale", come fatto dall’arbitro Manganiello ai giocatori (frase riportata da Touré in conferenza stampa). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Caracciolo e la protesta social silenziosa: "Sarà lunghissima..." con la bocca cucita