Carabinieri sorprendono 33enne a bruciare rifiuti agricoli | denunciato

Cataniatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, i militari della sezione radiomobile della compagnia di Giarre hanno denunciato un 33enne di Mascali, accusato di combustione illecita di rifiuti.La pattuglia era stata allertata dalla centrale operativa per un incendio in corso in un fondo agricolo, nella frazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

