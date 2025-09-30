Carabinieri sequestrano serra di marijuana e denunciano agricoltore
Nella mattinata odierna, ad Acerra, località Pezzalonga, i Carabinieri della Stazione di Cancello, al termine di un prolungato servizio di osservazione finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà un 53enne di Portici. L’uomo è ritenuto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: carabinieri - sequestrano
Lavori contestati al rione Salicelle, i carabinieri sequestrano il cantiere
Rifiuti pericolosi, fabbricati e stalle abusive: i carabinieri sequestrano depositi e segnalano 11 persone
I carabinieri sequestrano un carico di scarpe contraffatte, denunciato un 42enne
Catania, i carabinieri del Nas sequestrano 9 tonnellate alimenti https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/09/30/news/catania_i_carabinieri_del_nas_sequestrano_9_tonnellate_alimenti-424879711/?ref=twhl… - X Vai su X
Telemantova. . Porto Mantovano, doppio colpo allo spaccio: i Carabinieri arrestano un uomo e sequestrano cocaina e contanti. - facebook.com Vai su Facebook
LA FOTO. Blitz dei carabinieri: scoperta maxi serra di marijuana, 53enne DENUNCIATO - SAN FELICE A CANCELLO – Nella mattinata odierna, ad Acerra, località Pezzalonga, i Carabinieri della Stazione di Cancello, al termine di un prolungato servizio di osservazione finalizzato al contrasto ... casertace.net scrive
Carabinieri scoprono serra artigianale per la marijuana - Nel pomeriggio di domenica 28 settembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Como, durante un norma ... valtellinanews.it scrive