Carabinieri sequestrano serra di marijuana e denunciano agricoltore

30 set 2025

Nella mattinata odierna, ad Acerra, località Pezzalonga, i Carabinieri della Stazione di Cancello, al termine di un prolungato servizio di osservazione finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà un 53enne di Portici. L’uomo è ritenuto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

carabinieri sequestrano serra marijuanaLA FOTO. Blitz dei carabinieri: scoperta maxi serra di marijuana, 53enne DENUNCIATO - SAN FELICE A CANCELLO – Nella mattinata odierna, ad Acerra, località Pezzalonga, i Carabinieri della Stazione di Cancello, al termine di un prolungato servizio di osservazione finalizzato al contrasto ... casertace.net scrive

carabinieri sequestrano serra marijuanaCarabinieri scoprono serra artigianale per la marijuana - Nel pomeriggio di domenica 28 settembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Como, durante un norma ... valtellinanews.it scrive

