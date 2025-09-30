Cara Schlein questa linea è testardamente poco unitaria

Lastampa.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nello sport – in tutti gli sport: dal tennis al calcio – si è soliti sostenere che le sconfitte vanno ben analizzate (perfino più di certe vittorie) perché sono proprio le battute. 🔗 Leggi su Lastampa.it

cara schlein questa linea 232 testardamente poco unitaria

© Lastampa.it - Cara Schlein, questa linea è testardamente poco unitaria

In questa notizia si parla di: cara - schlein

Gozzi (Federacciai): “Cara Schlein, per una vera politica industriale serve andare oltre il Green deal”

Alcuni membri Pd fanno parte del Transatlantic Friends of Israel: cara Schlein, li caccia o ne è complice?

Il futuro del campo largo di Schlein e il successo della destra: cosa c'era in palio nelle Marche - Nello sport – in tutti gli sport: dal tennis al calcio – si &#232; soliti sostenere che le sconfitte vanno ben analizzate (perfino più di certe vittorie) perché sono proprio le battute d’arresto che aiutan ... lastampa.it scrive

Cara Schlein, vantarsi della minoranza dei votanti non &#232; vincente - Cara Elly Schlein, i giorni passano, e ammesso che avessi avuto voglia di maramaldeggiare un po’ anch’io sul referendum, mi sarebbe passata. ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cara Schlein Linea 232