Captain planet reboot | glen powell parla del futuro del film

Le prospettive di un nuovo film dedicato a Captain Planet sembrano essere in fase di stallo, nonostante l’interesse manifestato in passato e la presenza di importanti nomi coinvolti nel progetto. La notizia più recente riguarda l’assenza di Glen Powell, attore che aveva espresso interesse e partecipazione nel reboot del celebre cartone animato degli anni ’90, noto per il suo messaggio ambientalista e i personaggi iconici. lo stato attuale del progetto Captain Planet. l’interesse iniziale e le dichiarazioni di Glen Powell. Poi nel 2016, Powell si era impegnato in un progetto cinematografico ispirato a Captain Planet. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Captain planet reboot: glen powell parla del futuro del film

In questa notizia si parla di: captain - planet

Captain Planet | Netflix pronto a sviluppare una serie tv

Captain Planet: Netflix sta lavorando alla serie live action

Captain Planet diventa una serie live action su Netflix

Alessandro Bronzini is watching Captain America Brave New World at Movie Planet San Martino Siccomario - facebook.com Vai su Facebook

Captain Planet, Glen Powell spiega a che punto è il film tratto dalla serie degli anni Novanta - Con il genere cinecomic che attende l'esito di Deadpool & Wolverine per ripartire, anche Glen Powell è in attesa per il destino del suo Captain Planet, prodotto da Leonardo DiCaprio per l'Appian Way e ... comingsoon.it scrive

Captain Planet: Glen Powell spiega perché il film non è ancora stato realizzato - Glen Powell, l'attore protagonista del progetto, ha finalmente parlato della lunga attesa per il film su Captain Planet, un adattamento cinematografico che, nonostante sia stato annunciato tempo fa, ... Lo riporta movieplayer.it