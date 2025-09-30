Captain Planet | Glen Powell non farà più parte del film

Cinefilos.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Glen Powell non è più coinvolto nel reboot di Captain Planet, come ha rivelato l’attore a ScreenRant. Basato sul popolare cartone animato degli anni ’90 su un supereroe che combatte contro chi inquina e chi danneggia la Terra, Powell è stato coinvolto per la prima volta nel film nel 2016. Ancora nel 2023, Powell aveva dichiarato di voler ancora realizzare il film Captain Planet. Da allora, non ci sono state molte notizie sul film, che vede anche Leonardo DiCaprio come produttore. Tuttavia, all’inizio di quest’anno è stato annunciato che Netflix stava sviluppando una serie live-action, sempre con DiCaprio come produttore. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: captain - planet

Captain planet reboot: glen powell parla del futuro del film

Captain Planet | Netflix pronto a sviluppare una serie tv

Captain Planet: Netflix sta lavorando alla serie live action

captain planet glen powellCaptain Planet: Glen Powell non farà più parte del film - Il progetto continua con Netflix e Leonardo DiCaprio come produttore. cinefilos.it scrive

captain planet glen powellGlen Powell Gives Disappointing Update on Captain Planet Reboot - Glen Powell confirms he is no longer leading the Captain Planet reboot, leaving the project’s future direction uncertain. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Captain Planet Glen Powell