Capriano del Colle | Festa dell' Uva
Dal 2 al 5 ottobre Capriano del Colle si veste a festa per celebrare la 46ª edizione della Festa dell'Uva, appuntamento ormai storico che unisce cultura, enogastronomia e spettacolo. Un'occasione per scoprire e valorizzare le eccellenze del territorio, tra le colline dei Colli Longobardi e il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
ESPLORIAMO IL MONTENETTO SOTTO LE STELLE Ecco il nostro prossimo evento in collaborazione con la Pro Loco Capriano del Colle, nell'ambito dell'imperdibile Festa dell'Uva. costo 22 euro, per prenotazioni: https://eventi.consorziomontenetto.it/ Non po - facebook.com Vai su Facebook
Festa dell'Uva, il Rione delle Fornaci trionfa a Impruneta - Con 60 voti complessivi, il Rione delle Fornaci si è aggiudicato la 99ª edizione della Festa dell’Uva di Impruneta. Come scrive gonews.it
Festa dell’Uva a Bardolino: tradizione e enogastronomia in festa - La Festa dell'Uva torna a Bardolino dal 2 al 6 ottobre, promettendo cinque giorni di celebrazioni all'insegna della tradizione, del vino e della enogastronomia. gardanotizie.it scrive