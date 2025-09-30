Capitale rurale italiana 2025 il Comune di Poppi nella lista dei 20 candidati

Arezzonotizie.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune che meglio investe in un turismo dei territori autentico e sostenibile. Su questo si basa Capitale Rurale Italiana, un progetto promosso da Feries, società leader in Italia per la ricettività rurale e dei territori, proprietaria dei portali agriturismo.it e casevacanza.it Il Comune di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: capitale - rurale

Le associazioni turistiche: Si candidi Sant’Agnello a Capitale rurale italiana 2025

De Ruggieri guida Gravina come Capitale della cultura 2028 - Raffaello De Ruggieri guida Gravina verso la sfida di Capitale italiana della cultura 2028. Si legge su quotidianodelsud.it

capitale rurale italiana 2025Sarzana si candida a Capitale italiana della Cultura 2028 - Sarzana crocevia del futuro”: è il titolo del progetto con cui il secondo Comune più popoloso della provincia della Spezia si candida ufficialmente a Capitale italiana della Cul ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Capitale Rurale Italiana 2025