Capitale rurale italiana 2025 il Comune di Poppi nella lista dei 20 candidati
Il Comune che meglio investe in un turismo dei territori autentico e sostenibile. Su questo si basa Capitale Rurale Italiana, un progetto promosso da Feries, società leader in Italia per la ricettività rurale e dei territori, proprietaria dei portali agriturismo.it e casevacanza.it Il Comune di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: capitale - rurale
Le associazioni turistiche: Si candidi Sant’Agnello a Capitale rurale italiana 2025
Il progetto Capitale Rurale Italiana 2025 nasce per valorizzare luoghi che hanno storia, tradizioni e che credono in un turismo autentico e sostenibile. Un modo per far conoscere il proprio territorio, aumentando visibilità e portando nuove opportunità di svilupp - facebook.com Vai su Facebook
Bergamo capitale del mondo rurale con la fiera di Sant’Alessandro che in tre giorni ha sfiorato le 50 mila presenze. - X Vai su X
De Ruggieri guida Gravina come Capitale della cultura 2028 - Raffaello De Ruggieri guida Gravina verso la sfida di Capitale italiana della cultura 2028. Si legge su quotidianodelsud.it
Sarzana si candida a Capitale italiana della Cultura 2028 - Sarzana crocevia del futuro”: è il titolo del progetto con cui il secondo Comune più popoloso della provincia della Spezia si candida ufficialmente a Capitale italiana della Cul ... Lo riporta msn.com