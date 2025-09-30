L’ex allenatore di Juve, Milan e Roma, Fabio Capello, ha detto la sua sull’Inter parlando delle squadre in possibile lotta per lo scudetto. Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello si è soffermato sull’ Inter, sul Milan e sulle altre squadre in possibile lotta per lo scudetto in Serie A. COSA LO HA COLPITO DEL MILAN – « Il Milan è già squadra. Ha spirito e determinazione delle grandi, come non si è visto spesso nella stagione passata. E particolare importante: tutto nasce dai suoi giocatori più forti e carismatici, come Modric e Rabiot. Sono da esempio per i compagni e trascinano i tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com

Capello sicuro: «Inter padrona del campo col Cagliari, per lo scudetto c'è anche lei! Vi svelo il punto debole attuale del Milan»