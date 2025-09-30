Capello sicuro | Inter padrona del campo col Cagliari per lo scudetto c’è anche lei! Vi svelo il punto debole attuale del Milan
L’ex allenatore di Juve, Milan e Roma, Fabio Capello, ha detto la sua sull’Inter parlando delle squadre in possibile lotta per lo scudetto. Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello si è soffermato sull’ Inter, sul Milan e sulle altre squadre in possibile lotta per lo scudetto in Serie A. COSA LO HA COLPITO DEL MILAN – « Il Milan è già squadra. Ha spirito e determinazione delle grandi, come non si è visto spesso nella stagione passata. E particolare importante: tutto nasce dai suoi giocatori più forti e carismatici, come Modric e Rabiot. Sono da esempio per i compagni e trascinano i tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: capello - sicuro
Milan, Capello: “Con Hojlund i rossoneri vanno sul sicuro”
Capello sicuro: «L’Inter può sorridere dopo il sorteggio, Chivu dovrà pensare come Inzaghi. Sono sicuro di una cosa»
Capello: “Milan, Giménez delusione: non me lo spiego. Ma sono sicuro di una cosa”
Capello è sicuro: “Massimiliano #Allegri ed Antonio #Conte sono i migliori allenatori della Serie A” - X Vai su X
Toppik Italia - Distributore esclusivo. . Le fibre di cheratina Toppik si legano ai capelli in modo sicuro e naturale. Con l’ausilio del fissatore Fiber Hold Spray, non temono vento, pioggia o sudore: restano perfette fino al prossimo shampoo. Vivi le tue giornate - facebook.com Vai su Facebook
Capello: «Milan e Napoli da scudetto. Ma Modric domina e De Bruyne passeggia. E Luka servirebbe anche alla Juve» - Le parole dell’ex tecnico Fabio Capello, figura iconica del calcio mondiale, ha conces ... Secondo calcionews24.com
Capello chiaro: "Napoli mosso meglio sul mercato. Inter, idee giuste ma nessun risultato" - Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex rinomato tecnico di Milan e Real Madrid - Da tuttomercatoweb.com