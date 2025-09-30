Capello sentenzia in vista di Juve Milan: i rossoneri sono più avanti, mentre i bianconeri vivono delle fiammate dei singoli e pagheranno l’Europa. Una squadra già matura, l’altra un cantiere di talento ancora da definire. In vista del big match di domenica tra Juventus e Milan, la prestigiosa firma di Fabio Capello, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, traccia un solco netto tra le due squadre. Per l’ex tecnico, i rossoneri di Massimiliano Allegri arrivano alla sfida in una condizione di forma e di consapevolezza superiore a quella dei bianconeri. Juve Milan: il verdetto di Don Fabio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capello sentenzia: «Juve più indietro rispetto al Milan, che oggi è già squadra. Agli uomini di Tudor mancano queste due qualità»