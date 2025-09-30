Capello | Seedorf? Vi racconto di quando costrinse Roberto Carlos a …
L'ex allenatore del Milan Fabio Capello è stato ospite di Alessandro Cattelan parlando anche di Clarence Seedorf ai tempi del Real Madrid. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: capello - seedorf
"D'altronde lo chiamavano il professore": curiosità da ex #Milan, l'aneddoto di Fabio #Capello su Clarence #Seedorf - X Vai su X
Capello: “Seedorf? Vi racconto di quando costrinse Roberto Carlos a - L'ex allenatore del Milan Fabio Capello è stato ospite di Alessandro Cattelan parlando anche di Clarence Seedorf ai tempi del Real Madrid. Riporta msn.com
Capello attacca Conte: 'No alle punizioni, mai fatto come lui. E su Seedorf...' - Ecco quanto dichiarato alla stampa dal ct della Russia Fabio Capello che, a margine del premio Bulgarelli a Bologna, ha criticato il tecnico della JuventusAntonio Conte, per la sua scelta di punire i ... Lo riporta calciomercato.com