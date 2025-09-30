Capello | Milan Modric e Rabiot esempio per i compagni trascinano i tifosi Ma Estupinan …

Fabio Capello, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, ha commentato a 'La Gazzetta dello Sport' il momento dei rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci dal bel successo (2-1) di 'San Siro' in campionato conto il Napoli. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Capello: “Milan, Modric e Rabiot esempio per i compagni, trascinano i tifosi. Ma Estupinan …”

In questa notizia si parla di: capello - milan

Allegri, Theo e Leao, Giménez: Milan, l’opinione del grande ex Capello

Capello: "Leao, devi prenderti il Milan: ora o mai più. Allegri faccia come facevo io con Ibra..."

Capello: “Milan? Deve lottare per lo Scudetto. Se Allegri vuole Vlahovic …”

#Capello: "Il Milan è già squadra, forse anche per l'assenza di Leao. L'Inter? A Cagliari mi pare sia tornata padrona del campo, a parte..." - X Vai su X

Nel dopo partita di Milan-Liverpool, l'ex allenatore rossonero Fabio Capello attacca duramente il tecnico Fonseca. E non risparmia... - facebook.com Vai su Facebook

Capello: "Il Milan è già squadra. Modric e Rabiot esempi per i compagni" - Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport la vittoria di domenica del Milan contro il Napoli: "Ho voluto assistere a Milan- Si legge su milannews.it

Capello: “Milan, Modric e Rabiot esempio per i compagni, trascinano i tifosi. Ma Estupinan - Fabio Capello, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, ha commentato a 'La Gazzetta dello Sport' il momento dei rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci dal bel successo (2- Secondo msn.com