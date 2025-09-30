Capello | Milan e Napoli da scudetto Ma Modric domina e De Bruyne passeggia E Luka servirebbe anche alla Juve
. Le parole dell’ex tecnico Fabio Capello, figura iconica del calcio mondiale, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport, offrendo il suo acuto sguardo sulla Serie A dopo aver assistito dal vivo a Milan-Napoli. L’ex tecnico, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: capello - milan
Allegri, Theo e Leao, Giménez: Milan, l’opinione del grande ex Capello
Capello: "Leao, devi prenderti il Milan: ora o mai più. Allegri faccia come facevo io con Ibra..."
Capello: “Milan? Deve lottare per lo Scudetto. Se Allegri vuole Vlahovic …”
Nel dopo partita di Milan-Liverpool, l'ex allenatore rossonero Fabio Capello attacca duramente il tecnico Fonseca. E non risparmia... - facebook.com Vai su Facebook
CAPELLO SULL'INIZIO DEL MILAN #milan #calcio #seriea #allegri #capello ... https://youtube.com/shorts/2OGnUKwmiU8?si=3R50d0oOWWmRYIcL… via @YouTube - X Vai su X
Lotta scudetto, Capello: "Napoli più forte, ma il Milan inseguirà a testa alta tutta la stagione" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico milanista si è espresso così in merito alla situazione del Milan di Allegri, in campo stasera in Coppa ... Secondo milannews.it
Capello: "Il Milan è già squadra, forse anche per l'assenza di Leao. L'Inter? A Cagliari mi pare sia tornata padrona del campo, a parte..." - Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ammette di essere rimasto molto colpito dalla prova del Milan contro il Napoli. Come scrive msn.com