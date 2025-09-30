Capello | Milan da scudetto è già squadra E quando tornerà Leao

Don Fabio sui rossoneri: "Allegri ha trovato equilibrio, ha lo spirito e la determinazione delle grandi. Modric domina, Pulisic è impressionante. De Bruyne invece fa fatica, passeggia per il campo e non trova la posizione. La Juve? Pecca di qualità e pensiero". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Capello: "Milan da scudetto, è già squadra. E quando tornerà Leao..."

Nel dopo partita di Milan-Liverpool, l'ex allenatore rossonero Fabio Capello attacca duramente il tecnico Fonseca.

CAPELLO SULL'INIZIO DEL MILAN #milan #calcio #seriea #allegri #capello

Lotta scudetto, Capello: "Napoli più forte, ma il Milan inseguirà a testa alta tutta la stagione" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico milanista si è espresso così in merito alla situazione del Milan di Allegri, in campo stasera in Coppa

Capello: "Ho sentito dire che Modric sta facendo questo al Milan e in Rabiot vedo cose che non vedevo nemmeno nella Juve" - Fabio Capello, ex allenatore, si è così espresso a Radio Rossonera su Adrien Rabiot e Luka Modric: "I grandi campioni trascinano il gruppo a fare ancora di più,