Capello | Milan da scudetto è già squadra E quando tornerà Leao

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Don Fabio sui rossoneri: "Allegri ha trovato equilibrio, ha lo spirito e la determinazione delle grandi. Modric domina, Pulisic è impressionante. De Bruyne invece fa fatica, passeggia per il campo e non trova la posizione. La Juve? Pecca di qualità e pensiero". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

capello milan da scudetto 232 gi224 squadra e quando torner224 leao

© Gazzetta.it - Capello: "Milan da scudetto, è già squadra. E quando tornerà Leao..."

In questa notizia si parla di: capello - milan

Allegri, Theo e Leao, Giménez: Milan, l’opinione del grande ex Capello

Capello: "Leao, devi prenderti il Milan: ora o mai più. Allegri faccia come facevo io con Ibra..."

Capello: “Milan? Deve lottare per lo Scudetto. Se Allegri vuole Vlahovic …”

capello milan scudetto 232Lotta scudetto, Capello: "Napoli più forte, ma il Milan inseguirà a testa alta tutta la stagione" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico milanista si &#232; espresso così in merito alla situazione del Milan di Allegri, in campo stasera in Coppa ... Lo riporta milannews.it

capello milan scudetto 232Capello: "Ho sentito dire che Modric sta facendo questo al Milan e in Rabiot vedo cose che non vedevo nemmeno nella Juve" - Fabio Capello, ex allenatore, si &#232; così espresso a Radio Rossonera su Adrien Rabiot e Luka Modric: "I grandi campioni trascinano il gruppo a fare ancora di più, ... Lo riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Capello Milan Scudetto 232