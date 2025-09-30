Capello | L’incognita del Napoli è De Bruyne a Milano passeggiava in campo faticando a trovare una posizione

L’ex allenatore Fabio Capello era presente allo stadio Meazza durante il match tra Milan e Napoli, vinto dai rossoneri per 2-1. La sua intervista alla Gazzetta dello Sport. Capello: «Il Milan è tra le candidate per lo scudetto. L’incognita del Napoli è De Bruyne». « Ho voluto assistere a Milan-Napoli dal vivo per studiare bene le due squadre. In tv certe sfumature non le cogli. Questo Milan è tra le candidate alla vittoria dello scudetto ». Cosa l’ha colpita in particolare? « Il Milan è già squadra. Ha spirito e determinazione delle grandi, come non si è visto spesso nella stagione passata. E particolare importante: tutto nasce dai suoi giocatori più forti e carismatici, come Modric e Rabiot. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

