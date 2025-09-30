Capello | L’incognita del Napoli è De Bruyne a Milano passeggiava in campo faticando a trovare una posizione
L’ex allenatore Fabio Capello era presente allo stadio Meazza durante il match tra Milan e Napoli, vinto dai rossoneri per 2-1. La sua intervista alla Gazzetta dello Sport. Capello: «Il Milan è tra le candidate per lo scudetto. L’incognita del Napoli è De Bruyne». « Ho voluto assistere a Milan-Napoli dal vivo per studiare bene le due squadre. In tv certe sfumature non le cogli. Questo Milan è tra le candidate alla vittoria dello scudetto ». Cosa l’ha colpita in particolare? « Il Milan è già squadra. Ha spirito e determinazione delle grandi, come non si è visto spesso nella stagione passata. E particolare importante: tutto nasce dai suoi giocatori più forti e carismatici, come Modric e Rabiot. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: capello - incognita
Autosprint numero 39 - 1984 Ivan Capelli è campione Euro F3 1984: la conferma arriva qualche giorno dopo la gara di Nogaro, dopo che i commissari di pista hanno completato la verifica della Martini e del motore Alfa Romeo. Rimane solo l'incognita che la F - facebook.com Vai su Facebook
Capello chiaro: "Napoli mosso meglio sul mercato. Inter, idee giuste ma nessun risultato" - Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex rinomato tecnico di Milan e Real Madrid - Lo riporta tuttomercatoweb.com
Capello: "Napoli favorito, si è mosso in maniera perfetta sul mercato. Poi l'Inter" - Intervistato da SportWeek, Fabio Capello ha commentato il campionato italiano: "Intanto, va sottolineato il cambio in panchina che c’è stato in quasi tutte le squadre di vertice, all’Inter, al Milan, ... Segnala tuttomercatoweb.com