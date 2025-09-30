Capello | De Bruyne non domina più Modric straordinario anche a 40 anni
"> L’ex tecnico elogia il Milan e mette in guardia il Napoli: «Il belga fatica a trovare la posizione, il croato resta un leader». MILANO – Fabio Capello era a San Siro per assistere dal vivo a Milan-Napoli. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore ha analizzato la vittoria dei rossoneri, individuando in Modric e De Bruyne i simboli opposti della sfida. «Il Milan è già squadra – ha dichiarato Capello – ha spirito e determinazione delle grandi, trascinato da giocatori carismatici come Modric e Rabiot. La curva ha dato una mano decisiva nella resistenza finale». 🔗 Leggi su Napolipiu.com
