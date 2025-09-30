Capello analizza l’Inter | Dimarco fuori luogo Calhanoglu non è ancora quello di prima Sucic…

Capello si esprime circa le iniziative di Chivu per la sfida con lo Slavia Praga! Le parole dell’ex tecnico sulla formazione nerazzurra. Fabio Capello, in un intervento prima di Inter Slavia Praga, ha offerto il suo punto di vista sulla formazione dell’Inter e sulle scelte di Cristian Chivu in vista della sfida di Champions League. Il celebre allenatore ha espresso alcune considerazioni anche su singoli giocatori, come Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu e Petar Sucic, criticando alcune dichiarazioni del difensore nerazzurro e analizzando il rendimento di alcuni dei giocatori più esperti della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

