Capello | Allegri crede molto in Leao Ma di sicuro il portoghese dovrà dare di più Ecco perchè

Pianetamilan.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola di Rafael Leao, appena rientrato dall'infortunio al polpaccio dopo quasi 45 giorni di stop. Ecco le sue dichiarazioni sul numero 10 milanista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

capello allegri crede molto in leao ma di sicuro il portoghese dovr224 dare di pi249 ecco perch232

© Pianetamilan.it - Capello: “Allegri crede molto in Leao. Ma di sicuro il portoghese dovrà dare di più. Ecco perchè”

In questa notizia si parla di: capello - allegri

Allegri, Theo e Leao, Giménez: Milan, l’opinione del grande ex Capello

Capello: "Leao, devi prenderti il Milan: ora o mai più. Allegri faccia come facevo io con Ibra..."

Capello: “Milan? Deve lottare per lo Scudetto. Se Allegri vuole Vlahovic …”

capello allegri crede moltoCapello: “Allegri crede molto in Leao. Ma di sicuro il portoghese dovrà dare di più. Ecco perchè” - Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola di Rafael Leao, appena rientrato dall'infortunio al polpaccio dopo quasi 45 giorni di stop. Lo riporta msn.com

Capello: "Allegri crede molto in Leao e allora io non posso che fidarmi di Max. Rafa dovrà dare di più rispetto a quanto ha dato in passato" - In merito al ritorno in campo di Rafael Leao, Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Allegri è primo e non ha praticamente ancora avuto ... Si legge su milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Capello Allegri Crede Molto