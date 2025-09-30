Capalbio Film Festival 2025 | un successo straordinario e le date della prossima edizione

chiusura della quarta edizione del capalbio film festival. La conclusione della quarta edizione del Capalbio Film Festival ha segnato un bilancio ampiamente positivo, confermando il successo di questa manifestazione cinematografica. La kermesse, svoltasi dal 25 al 28 settembre, ha registrato tutti i posti esauriti e standing ovation, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente nelle location toscane. l’evento e la sua evoluzione. una trasformazione in salotto del cinema. Durante le quattro giornate, Capalbio si è trasformata in un vero e proprio salotto del cinema, attirando registi, sceneggiatori, autori e interpreti di spicco che hanno animato ogni serata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Capalbio Film Festival 2025: un successo straordinario e le date della prossima edizione

In questa notizia si parla di: capalbio - film

Capalbio Film Festival, il produttore Aurelio de Laurentiis verrà celebrato con il premio all’eccellenza cinematografica

Aurelio De Laurentiis, premio all’Eccellenza al Capalbio film festival

Capalbio Film Festival 2025: scopri il poster ufficiale della quarta edizione

Miriana Trevisan e Laura Freddi sul red carpet per i 10 anni del Action Academy e Claudia Gerini al Capalbio Film Festival - facebook.com Vai su Facebook

Capalbio Film Festival svela INSIEME PER UNA SPIAGGIA PIÙ PULITA, l'imperdibile iniziativa a tema Mermaid Magic https://bestmovie.it/news/capalbio-film-festival-svela-insieme-per-una-spiaggia-piu-pulita-limperdibile-iniziativa-a-tema-mermaid-magic/942 - X Vai su X

Capalbio Film Festival 2025 è un successo su tutta la linea. E ci sono già le date della prossima edizione - È calato il sipario anche sulla quarta edizione del Capalbio Film Festival, e il bilancio non può che essere considerato ampiamente positivo a fronte dei quattro giorni di sold- Segnala bestmovie.it

Capalbio Film Festival: Elisa Amoruso presenta "Amata" - Si è conclusa la quarta edizione del CAPALBIO FILM FESTIVAL tra cinema, arte e sostenibilità ambientale con un ricco programma di incontri, proiezioni con registi, sceneggiatori, autori e interpreti c ... Segnala tg24.sky.it