Caos in conferenza Conte placa gli animi | Sennò usciamo sempre con malumore

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell’incontro con i media prima della partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona, Antonio Conte dimostra doti da pacificatore: i giornalisti protestano per non aver avuto l’opportunità di rivolgere un quesito all’allenatore del Napoli, lui blocca tutti e dà l'ok a un'ultima domanda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

caos in conferenza conte placa gli animi senn242 usciamo sempre con malumore

© Gazzetta.it - Caos in conferenza, Conte placa gli animi: "Sennò usciamo sempre con malumore..."

In questa notizia si parla di: caos - conferenza

Caos Lazio, costretta a rimandare la conferenza stampa di Sarri: nessun giornalista era ammesso

Eur blindata per la Conferenza sull’Ucraina: traffico e trasporti nel caos anche oggi

Caos Thuram, Chivu sbotta in conferenza: “Basta fare polemiche”

Dove vedere Conte in conferenza stampa: orario e streaming - Cresce l'attesa per la conferenza stampa di oggi di Antonio Conte, chiamato a presentare la sfida tra Sassuolo e Napoli, in programma domani alle ore 18:30 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Lo riporta corrieredellosport.it

Napoli, Conte: “Mi aspetto che la rosa venga completata. L’obiettivo è rompere le scatole” - Si avvicina la fine del ritiro prestagionale del Napoli di Antonio Conte in quel di Castel di Sangro. Segnala gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Caos Conferenza Conte Placa