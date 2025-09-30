Caos in conferenza Conte placa gli animi | Sennò usciamo sempre con malumore
Nel corso dell’incontro con i media prima della partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona, Antonio Conte dimostra doti da pacificatore: i giornalisti protestano per non aver avuto l’opportunità di rivolgere un quesito all’allenatore del Napoli, lui blocca tutti e dà l'ok a un'ultima domanda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
