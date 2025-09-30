Cantiere sulla Classicana nuova fase di lavori | chiusura temporanea per lo svincolo
Proseguono i lavori Anas lungo la SS 67 "Tosco Romagnola" di ammodernamento del tratto da Classe al Porto di Ravenna. Per poter eseguire il completamento degli interventi di adeguamento dello svincolo di Porto Fuori, dal 1° ottobre sarà necessario chiudere al traffico le rampe dello svincolo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: cantiere - classicana
Allargamento della Classicana, avanza il cantiere: tratto di statale chiuso per 12 notti
Via dei Velini, nuova fase per il cantiere. Cambia la viabilità - La linea che approvvigiona Villa Potenza era obsoleta, e nel caso di... Da ilrestodelcarlino.it
Tangenziale di Ravenna, da oggi una nuova fase del cantiere - Da oggi parte una nuova fase nel cantiere per l’ampliamento della tangenziale di Ravenna, lungo la statale Adriatica. Si legge su ilrestodelcarlino.it