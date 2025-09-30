Canicattì muore un 16enne in un incidente | auto in fuga si presenta poi in commissariato

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia nella notte. Un ragazzo di 16 anni, M.I., ha perso la vita a Canicattì (Agrigento) dopo un grave incidente stradale avvenuto in viale Della Vittoria. Il giovane, che viaggiava a bordo del suo scooter, si è scontrato con un’automobile che non si è fermata a prestare soccorso. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ ospedale Barone Lombardo, dove però è deceduto poco dopo il ricovero. Una giovane ferita. Con lui viaggiava una quindicenne, che ha riportato diverse fratture. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. L’auto e i responsabili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

