Un sedicenne di Canicattì, Mattia Iannuzzo, è morto durante la notte dopo un incidente stradale lungo viale Della Vittoria. L’adolescente è spirato all’ospedale Barone Lombardo dove era stato portato subito dopo l'impatto fra il suo scooter e un’autovettura che si è allontanata senza prestare soccorso. Sullo scooter viaggiava anche una quindicenne che ha riportato più fratture, ma non. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Canicattì, muore a 16 anni in un incidente: pirata della strada si presenta in commissariato