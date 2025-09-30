Canicattì muore a 16 anni in un incidente | pirata della strada si presenta in commissariato
Un sedicenne di Canicattì, Mattia Iannuzzo, è morto durante la notte dopo un incidente stradale lungo viale Della Vittoria. L’adolescente è spirato all’ospedale Barone Lombardo dove era stato portato subito dopo l'impatto fra il suo scooter e un’autovettura che si è allontanata senza prestare soccorso. Sullo scooter viaggiava anche una quindicenne che ha riportato più fratture, ma non. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: canicatt - muore
ATTUALITÀ • "La popolazione di Gaza muore sotto le bombe: non in mio nome"; di Mirella Salvaggio. LEGGI LA NOTIZIA https://www.grotte.info/ag/025/Notiziario202509.htm#28.09.25 - facebook.com Vai su Facebook
Canicattì, muore a 16 anni in incidente: pirata della strada si presenta in commissariato - Un sedicenne di Canicattì , Mattia Iannuzzo , è morto durante la notte dopo un incidente stradale lungo viale Della Vittoria. Secondo msn.com
Scontro tra auto e scooter, il conducente della vettura scappa senza prestare soccorso: Mattia Iannuzzo muore a 16 anni - È morto nella notte dopo un incidente stradale lungo viale Della Vittoria a Canicattì, in provincia di Agrigento. Si legge su msn.com