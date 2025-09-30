Cani e gatti sempre più amati | cresce la cura degli animali in Italia

Che cane e gatto non siano solo mezzi per badare al bestiame o cacciare topi, come era un tempo, è un’evidenza lampante. Per fortuna. Fanno parte della famiglia, vivono in simbiosi con gli umani e vengono amati come se fossero figli. Va da sé che la cura degli animali in Italia rappresenti un aspetto non di secondaria importanza. Non a caso una ricerca di NielsenIQ sul pet food ha portato alla luce come il cibo corrisponda ormai a circa 3,6 miliardi di euro del fatturato del largo consumo confezionato nel nostro Paese. Questi numeri includono anche il giro d’affari delle grandi catene specializzate nella cura degli animali domestici, mentre il dato relativo alla grande distribuzione tradizionale si ferma a 2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Dilei.it

