Cane attaccato da un lupo durante una battuta di caccia salvato dal padrone
Rovigo, 30 settembre 2025 – E’ il primo episodio nella provincia di Rovigo. Un lupo ha aggredito un cane da caccia nei giorni scorsi e solo per la prontezza del padrone il suo ‘ausiliario’ non è stato ucciso. Il cane, un Breton bianco e rosso, se l’è cavata con alcune ferite ad un orecchio. L’episodio si è verificato durante una battuta di caccia nelle campagne della località Dossi, territorio del Comune di Gavello. A raccontare com’è andata è Daniele Ceccarello, vice presidente provinciale Rovigo Confavi associazione cacciatori Veneti (Acv), lui stesso cacciatore. Il suo è un allarme, un sos. “Invito a fare attenzione quando si va in quella zona con i cani, è evidente la presenza di lupi, c’è il rischio di altre aggressioni ai cani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
