CANALE 5 SU ASCOLTI GRANDE FRATELLO | IMPERDIBILE GRANDE SIMONA VENTURA

Ieri sera su Canale 5, ottimo esordio per " Grande Fratello " condotto da Simona Ventura. Inizia così la nota ufficiale Mediaset sulla premiere del reality con Simona Ventura. Leader sul target commerciale con il 24.13 % di share e 2.813.000 spettatori ( 20.35 % di share individui). Nel corso della serata, la prima puntata del reality show prodotto da Endemol Shine Italy, ha raggiunto picchi di 4.352.000 spettatori e del 26.32 % di share. Benissimo anche tra i giovanissimi: 32.42 % di share tra i 15-19enni e 28.33 % di share tra i 15-34enni. Grandi numeri anche sul fronte social: #GrandeFratello è stato sul podio degli argomenti più discussi in Italia e nel mondo.

