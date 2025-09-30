Campionati italiani categoria Allievi Banca Tema in evidenza Quinta nella ’Finale Oro’
Si chiude con il quinto posto l’avventura della squadra Under 18 dell’Atletica Grosseto Banca Tema nella ’Finale Oro’ dei Campionati Italiani di Società Allievi 2025. Il team biancorosso, che tornava nella massima manifestazione di fine stagione dopo 31 anni di assenza, festeggia non solo per i cinque podi individuali raccolti nella due giorni di gare, ma soprattutto per essersi giocata il podio fino alle ultime battute insieme a vere e proprie ’potenze’ dell’atletica italiana. L’Atletica Grosseto Banca Tema ha guidato a lungo la classifica generale, Mattia Bartolini ha vinto con il primato italiano di categoria (63. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Street Show, Samuele e Rebecca conquistano l'argento ai campionati italiani
Campionati italiani Fidesm, pioggia di medaglie d'oro per la Scuola di danza maestra Filippi - Circolo La Rosa. I risultati
Il Palio dei Rioni brilla ai campionati italiani di Senigallia
TIRO A SEGNO Ai campionati italiani di tiro a segno, l'atleta sammarinese, che difende i colori del TSN Bologna, è salita cinque volte sul gradino più alto del podio. Federazione Sammarinese Tiro a Segno - facebook.com Vai su Facebook
Ai Campionati Italiani Assoluti di tiro a segno a #Roma, l’atleta del Centro Sportivo #Carabinieri Federico Nilo Maldini si laurea Campione nella specialità pistola a 25mt Bravissimo! #sport - X Vai su X
Campionati Italiani di tiro a segno a Roma: medaglia nella categoria Allievi. la gioia del ragazzo. Arriva un bronzo per l’aretino Bellavia: talento e sangue freddo nel mirino - Fine settimana di grande sport al poligono di Tor di Quinto a Roma, dove si sono svolti i Campionati Italiani con l’assegnazione dei titoli nazionali di cate ... Segnala sport.quotidiano.net