Le immagini che circolano in queste ore sui social network, rilanciate con un misto di preoccupazione e sconcerto, mostrano una situazione che ha dell’inquietante a via Antiniana, l’arteria stradale che serpeggia lungo il bordo del cratere della Solfatara e si estende verso il Monte Gauro, nel cuore pulsante dei Campi Flegrei. L’asfalto della carreggiata appare drammaticamente deformato, quasi come se stesse letteralmente ribollendo o sciogliendosi per un calore anomalo proveniente dal sottosuolo. Questo fenomeno è testimoniato da bolle evidenti e un intricato sistema di crepe che ne solcano la superficie, dettagli immortalati non solo da smartphone, ma anche documentati con maggiore precisione attraverso riprese aeree effettuate con droni e l’analisi termica fornita dalle termocamere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Campi Flegrei, l’asfalto fa bolle e crepe come lava. Cittadini in allarme