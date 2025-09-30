Campi e Sesto ' farfalline dei cereali' nei piatti della mensa scolastica

Firenzetoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Dopo i gravi casi di salmonellosi lo scorso anno, ora il ritrovamento di farfalline in un piatto servito ai bambini. È evidente che la sicurezza alimentare non è più garantita. Occorre un immediato azzeramento dei vertici di Qualità & Servizi".Così in una nota Paolo Gandola, capogruppo delle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campi - sesto

Il grande caldo anticipa il raccolto. Cereali e legumi già via dai campi - Agricoltori alle prese con calendari sfalsati e produzioni pronte con largo anticipo ma di buona qualità. Secondo lanazione.it

Il lavoro nei nostri campi: "Vendemmia in anticipo. Ma è allarme per i cereali" - L’annata per il vino si prospetta molto buona, anche se la vendemmia dovrà essere anticipata almeno di una quindicina di giorni a causa del gran caldo di queste settimane. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Campi Sesto Farfalline Cereali