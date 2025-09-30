Campania istituito il Dipartimento Oncologico Interaziendale Cute

Istituito con delibera di Giunta il Dipartimento Oncologico Interaziendale Cute (DOIC). Il Dipartimento si inserisce nell’ambito della Rete Oncologica Campana (ROC) come braccio operativo della stessa ma con un nuovo modello organizzativo sperimentale dedicato alla patologia oncologica cutanea. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

