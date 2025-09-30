Campagna nazionale contro il rifiuto genitoriale
Una grande iniziativa di sensibilizzazione prenderà vita domenica 5 ottobre 2025 in numerose piazze italiane: la prima , una piaga sociale che sempre più spesso mina le relazioni familiari e i diritti dei figli a mantenere un legame sano e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: campagna - nazionale
App e alcol ai minori. L’appello di Paulesu: "Da Firenze lanciamo campagna nazionale"
Meli (coordinatore nazionale ‘Testing the City’): “Con questa campagna raggiunte quasi 4mila
Btp Valore, la Fondazione Alleanza nazionale risponde alla campagna “patriottica” del governo: tutti i numeri
Ottobre Rosa 2025 – Insieme per la prevenzione Sala della Regina, Camera dei Deputati Un evento di grande valore si è tenuto oggi per la presentazione della campagna nazionale Ottobre Rosa LILT, dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Prom - facebook.com Vai su Facebook
Mediaset lancia una campagna nazionale sull’educazione affettiva https://primaonline.it/2025/09/26/452461/mediaset-lancia-una-campagna-nazionale-sulleducazione-affettiva/… - X Vai su X
Anche a Siracusa la campagna nazionale di sensibilizzazione contro il rifiuto genitoriale - Scopri Anche a Siracusa la campagna nazionale di sensibilizzazione contro il rifiuto genitoriale: un'iniziativa fondamentale per le famiglie. Si legge su siracusanews.it
Torna Cambiagesto contro i mozziconi, il rifiuto invisibile che inquina per 12 anni - Ogni anno in Italia vengono dispersi nell’ambiente 14 miliardi di mozziconi di sigaretta. energiaoltre.it scrive