Campagna antinfluenzale al via per vaccini Covid ancora no | ritardo di Ministero e Aifa
Per la Regione la campagna antiinfluenzale può partire il 1 ottobre, come già annunciato nelle scorse settimane. Dagli uffici dell’assessorato è stata inviata una circolare alle Asl. Per ritardi di Ministero e Aifa dovrà però essere rinviata di qualche giorno almeno quella per il Covid, che in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: campagna - antinfluenzale
Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna
Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna
Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna
Con l’inoltrarsi dell’autunno inizia la stagione degli starnuti e dell’influenza, che quest’anno si annuncia essere particolarmente intensa alla luce dei dati raccolti durante l’inverno australiano. Partirà il 14 ottobre la campagna vaccinale antinfluenzale promossa - facebook.com Vai su Facebook
Dal 1° ottobre parte la campagna vaccinale antinfluenzale. Scopri di più su: http://asst-lodi.it/campagna-vaccinale-antinfluenzale… - X Vai su X
Campagna antinfluenzale al via, per vaccini Covid ancora no - I vaccini contro l’influenza sono già nei magazzini della Regione e la macchina organizzativa pronta a mettersi in moto ... Da grossetonotizie.com
Vaccini: campagna antinfluenzale al via in Toscana, ritarda quella per il Covid - La campagna del vaccino antinfluenzale in Toscana può partire il 1 ottobre: dagli uffici dell’assessorato è stata inviata una circolare alle Asl. Lo riporta 055firenze.it