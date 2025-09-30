Campagna antinfluenzale al via per vaccini Covid ancora no | ritardo di Ministero e Aifa

Per la Regione la campagna antiinfluenzale può partire il 1 ottobre, come già annunciato nelle scorse settimane. Dagli uffici dell'assessorato è stata inviata una circolare alle Asl. Per ritardi di Ministero e Aifa dovrà però essere rinviata di qualche giorno almeno quella per il Covid, che in.

