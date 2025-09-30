Camorraoperazione alto impatto Caivano

8.26 Vasta operazione contro la criminalità a Caivano, il centro del Napoletano per anni luogo simbolo di degrado e oggi della lotta per riconquistare dignità. L'operazione "ad alto impatto" delle forze dell'ordine arriva dopo la pallottola consegnata a don Patriciello durante la messa di domenica e, sabato, due 'stese', incursioni in motorino con spari in aria fra la gente per strada. Nel frattempo, al religioso anticamorra è stata rafforzata la scorta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Operazione interforze 'alto impatto' a Caivano - Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione ad "alto impatto" interforze a Caivano. Si legge su ansa.it

A Caivano blitz alto impatto dopo proiettile a don Patriciello e stese: centinaia di poliziotti e carabinieri - Blitz "alto impatto" al Parco Verde di Caivano questa mattina con centinaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri ... Da fanpage.it