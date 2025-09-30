Camorra blitz di polizia e carabinieri a Caivano dopo le minacce a Don Patriciello
Dalle prime ore di martedì è in corso una vasta operazione ad "alto impatto" interforze a Caivano. Sabato scorso si sono verificate due stese - spari in strada ad altezza d'uomo - al Parco Verde ed il giorno dopo, durate la celebrazione della messa, è stato consegnato un proiettile a don Maurizio Patriciello. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: camorra - blitz
Blitz anti-camorra al Parco Verde di Caivano, sette arresti: in manette fratello del boss
Blitz anti-camorra al Parco Verde di Caivano, sette arresti: in manette fratello del boss
Camorra, blitz nel Salernitano. Colpito il clan Fezza-De Vivo: 80 arresti all'alba
Camorra, blitz nel Salernitano. Colpito il clan Fezza-De Vivo: 80 arresti all'alba Rispondono a vario titolo di associazione a delinquere di stampo camorristico finalizzata al traffico di stupefacenti Oltre 80 arresti eseguiti all’alba, a Pagani, da parte dei carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Camorra, estorsioni e traffico di droga, da Salerno blitz in cinque regioni: 88 misure cautelari - X Vai su X
Camorra, blitz di polizia e carabinieri a Caivano dopo le minacce a Don Patriciello - Leggi su Sky TG24 l'articolo Camorra, blitz di polizia e carabinieri a Caivano dopo le minacce a Don Patriciello ... Da tg24.sky.it
Blitz interforze a Caivano, 150 agenti delle forze dell'ordine - tra Squadra Mobile della Questura di Napoli, commissariato di Afragola, Carabinieri, Guardia di Finanza, polizia metropolitana - Secondo ansa.it