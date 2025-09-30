Cammini tra turismo e cultura Ci sono 200mila euro per lo sviluppo dei progetti

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I cammini al centro della promozione territoriale. Ci sono già duecentomila euro stanziati dal Gal Trasimeno-Orvietano per lo sviluppo dei progetti. E’ emerso nel corso del convegno ‘Un passo avanti: i cammini tra cultura, turismo e legislazione’ che si è tenuto a Paciano nell’ambito della seconda edizione del Festival dei cammini. Durante la manifestazione, che si è sviluppata in tutto il comprensorio lacustre per tre weekend consecutivi, con tante iniziative tra cui ovviamente molte camminate sul territorio, vi è stato infatti anche questo momento di approfondimento per articolare le strategie di promozione turistica e sviluppo rurale attraverso i cammini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

