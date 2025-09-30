Cammini tra turismo e cultura Ci sono 200mila euro per lo sviluppo dei progetti
I cammini al centro della promozione territoriale. Ci sono già duecentomila euro stanziati dal Gal Trasimeno-Orvietano per lo sviluppo dei progetti. E’ emerso nel corso del convegno ‘Un passo avanti: i cammini tra cultura, turismo e legislazione’ che si è tenuto a Paciano nell’ambito della seconda edizione del Festival dei cammini. Durante la manifestazione, che si è sviluppata in tutto il comprensorio lacustre per tre weekend consecutivi, con tante iniziative tra cui ovviamente molte camminate sul territorio, vi è stato infatti anche questo momento di approfondimento per articolare le strategie di promozione turistica e sviluppo rurale attraverso i cammini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nell’ambito della XVI^ edizione del Festival della Letteratura di Viaggio che si terrà a Roma (26 settembre-5 ottobre 2025), il 2 ottobre 2025 sarà organizzata la seconda edizione del Forum dei cammini e delle altre velocità. Dedicato al turismo lento e alle are - facebook.com Vai su Facebook
