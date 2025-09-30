Camminata in Rosa torna la solidarietà tra i sentieri della Valvezzeno e della Valriglio

Ilpiacenza.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viaggio tra le bellezze della Valvezzeno e della Valriglio. Nel pomeriggio di sabato 4 ottobre torna la Camminata in Rosa a sostegno di Armonia nella lotta contro il tumore al seno. L’evento - organizzato dall’associazione Promis Gruparel, in sinergia con Comitato Borgo di Sariano, Nuova Pro loco. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: camminata - rosa

Treviglio, torna la Camminata in rosa: “Un impegno condiviso contro la violenza sulle donne”

Big Mama testimonial della prevenzione: kit ricevuto alla Camminata Rosa

“Tutti in rosa nella Bassa”, la camminata solidale per Lilt attraverso tredici comuni

camminata rosa torna solidariet224Camminata in Rosa, torna la solidarietà tra i sentieri della Valvezzeno e della Valriglio - Nel pomeriggio di sabato 4 ottobre torna la Camminata in Rosa a sostegno di Armonia nella lotta contro il tumore al seno. Lo riporta ilpiacenza.it

Torna la camminata in rosa: otto chilometri di sorrisi contro il tumore al seno - Da undici anni è è uno degli eventi simbolo della lotta al cancro, la camminata rosa dell'AMDOS, l'associazione meridionale delle donne operate di tumore al seno. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Camminata Rosa Torna Solidariet224