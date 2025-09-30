Camion perde gasolio in zona università | chiusa clivio Artemisio

La polizia locale ha chiuso clivio Artemisio e l'ultimo tratto di via dei Baiardi a causa di una perdita di gasolio che ha reso scivolose le due vie che mettono in collegamento la zona dell'università con strada Nuova per Opicina. La segnalazione è giunta alla sala operativa poco dopo le 15. Il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: camion - perde

Scontro con un camion sulla statale, perde la vita dopo 3 giorni di ricovero un anziano

Investito da un camion mentre attraversava la strada: pedone perde la vita sulla statale 16

Gropello Cairoli, camion perde 13 quintali di soda caustica su strada e nei campi. Zona isolata

Camion si ribalta nel tunnel e perde il carico di ferro, Secante chiusa (link alla notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook

Il camion in avaria che perde il gpl: austrada chiusa e traffico in tilt https://ift.tt/YBNftmO - X Vai su X

Avvita male il tappo del carburante, camion perde gasolio nella rotatoria. La «strana macchia scivolosa» segnalata da altri utenti della strada - Camionista avvita male il tappo del carburante e perde gasolio nella rotatoria. Da ilgazzettino.it

Tir perde gasolio, è caos Sull'Appia: cinque incidenti, due feriti e code interminabili - Diverse vie chiuse e lunghe, lunghissime file di auto e camion in coda. Lo riporta ilmessaggero.it