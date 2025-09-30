Camion in manovra abbatte palo della luce che crolla su un motociclista

Riminitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' ricoverato al “Bufalini” di Cesena, dove non sarebbe in pericolo di vita, il motociclista 50enne protagonista di un incidente stradale all'alba di martedì a Pietracuta. Secondo le ricostruzioni intorno alle 5, all'altezza del “Bar Sport” sulla Marecchiese, un camion stava facendo manovra. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: camion - manovra

Busto Garolfo, camion fa manovra e abbatte la fontana di piazza Lombardia

Bimbo di 2 anni travolto da un camion in manovra, è tragedia: l’uomo alla guida non si è accorto di nulla

Incidente mortale sul lavoro alla Geo scavi: camion in manovra colpisce una trave che crolla sulla cabina uccidendo l'autista

camion manovra abbatte paloSalussola, camion abbatte un palo della Telecom - A Salussola un camion guidato da un 52enne residente fuori regione ha accidentalmente urtato e abbattuto un palo della Telecom. Si legge su laprovinciadibiella.it

Cerca Video su questo argomento: Camion Manovra Abbatte Palo