Camion in manovra abbatte palo della luce che crolla su un motociclista

E' ricoverato al “Bufalini” di Cesena, dove non sarebbe in pericolo di vita, il motociclista 50enne protagonista di un incidente stradale all'alba di martedì a Pietracuta. Secondo le ricostruzioni intorno alle 5, all'altezza del “Bar Sport” sulla Marecchiese, un camion stava facendo manovra. 🔗 Leggi su Riminitoday.it