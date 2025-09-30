Camera di commercio s' insedia il ' Gruppo Porto' per valorizzare il settore

Ferraratoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la recente nomina avvenuta in luglio da parte della Giunta camerale, lunedì 29 settembre si è insediato il 'Gruppo Porto' della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna. L'obiettivo è valorizzare il settore marittimo che, per le due province, costituisce un segmento determinante del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: camera - commercio

Camera di Commercio | Sovraindebitamento, istanze in crescita: in 3 anni azzerati 2 milioni di euro di debiti a consumatori e piccoli imprenditori

Camera di Commercio, il blitz di Confindustria per mandare via Santori (Svem): «Non ci rappresenta»

Camera di commercio. Aziende: sorpresa. In Maremma ’vivono’ più a lungo

camera commercio s insediaSi è insediato il ’Gruppo Porto’ della Camera di Commercio - Dopo la recente nomina avvenuta in luglio da parte della Giunta camerale, si è insediato ieri il “Gruppo Porto” ... Si legge su msn.com

Camera commercio Foggia, s'insedia nuovo presidente Di Carlo - Alla Camera di Commercio di Foggia passaggio di consegne tra l'ex presidente Damiano Gelsomino all'attuale Giuseppe Di Carlo. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Camera Commercio S Insedia