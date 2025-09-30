Cambio di sede per l' ufficio Siae di Cesena | si trasferisce in via Madonna dello Schioppo
Cambio di sede per l'ufficio SIAE di Cesena: dal 1° ottobre 2025, infatti, ci sarà il trasferimento in via Madonna dello Schioppo 67 a Cesena, al quarto piano. Gli orari di ufficio saranno dalle 9.00 alle 12.30, dal lunedì al venerdì. Per informazioni: 0547-070724 o [email protected]. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
