Cambia la polizia locale C’è la riorganizzazione Nuovo presidio a Dozza | Ma ora più uniformità

Ilrestodelcarlino.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Lavorare per migliorare l’uniformità delle modalità di intervento, attualmente ancora piuttosto carente". E questo "pur nella necessità di tenere conto delle singole particolarità territoriali" in quanto "le esigenze di un comune di 2mila abitanti non sono quelle di una città di 70mila". È l’obiettivo della riorganizzazione del corpo unico di polizia locale del Circondario (non aderisce solo Castel San Pietro) firmata dal nuovo comandante Massimiliano Galloni. Il progetto prevede un periodo di sperimentazione di dodici mesi, al termine del quale saranno valutati i risultati e le eventuali correzioni da introdurre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

