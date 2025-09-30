Cambia la guida dell' Ufficio Locale Marittimo di Lesina | il maresciallo Ferrantino subentra al luogotenente Reale

Foggiatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio della guardia al timone dell'Ufficio Locale Marittimo di Lesina. Dopo 5 anni il Luogotenente Reale lascia il Comando dell’Ufficio Locale Marittimo di Lesina per assolvere a un nuovo incarico presso la Capitaneria di Porto di Termoli. Al suo posto subentra il 1° Maresciallo Np Maria Pina. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

